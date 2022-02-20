"Леви" обіграли "ведмедів"

Лише з третьої спроби фінам вдалося перемогти у фінальному матчі на Іграх. Гра закінчилася з рахунком 2:1.

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Президент Фінляндії Сауле Нійністьо відразу привітав своїх земляків у мережі. У своєму поздоровленні він вжив символічний вислів про "левів" та "ведмедів".

Лев приручив ведмедя. Вітаємо стабільну та міцну команду,

– написав у своєму твітері президент Фінляндії.

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