Матч чемпіонату Бельгії запам'ятався кумедним моментом на полі. Футболіст Мускрона Дені Хочко не втримався на слизькому полі тому вирішив дістати м'яч будь-яким способом.

Стався курйозний епізод у рамках 20 туру чемпіонату Бельгії у матчі Мускрона та Генка. Всього цього б не було, якби Бельгію не накрило сильними снігопадами, які значно ускладнили футбол. Відео моменту у грі виклав інстаграм-акаунт Еlevensportsbe.

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Кумедна боротьба

Футболісти всіма силами намагались продемонструвати якісний футбол на засніженому полі. Господарі несподівано впевнено переміг Генк 2:0. Не дивлячись на те, що гості були явними фаворитами цього протистояння.

Ключовим фактором перемоги скромного Мускрона стала самовіддана гра футболістів. В одному з епізодів це можна було помітити. Півзахисник господарів Дені Хочко втратив рівновагу на слизькому полі, але не хотів, щоб суперник перехопив м'яч та розпочав гостру атаку. Гравець Мускрона рухався до м'яча не лише за допомогою ніг, а ще й рук.

Такий кумедний рух приніс результат. Хочко дістався першим до цілі та головою виніс м'яч в аут прямо з-під ніг суперника.