"Як лев": Чісора під наглядом Хея готується до бою з Усиком – фото
Британський суперважковаговик Дерек Чісора, який чекає поєдинок з колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком, показав, як готується до поєдинку.
Тренування Чісора проводить під наглядом колишнього чемпіона світу в двох вагових категоріях Девіда Хея, який є зараз промоутером свого співвітчизника. Відповідне фото він показав у Instagram.
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"Краще прожити один день, як лев, ніж 1000 – як вівця", – підписав фотографії Чісора.
Усик – Чісора: коротко про бій
- Олександр Усик повинен був провести бій проти Дерека Чісори 23 травня в Лондоні на O2 Arena. Але через пандемію коронавірусу цей бій перенесли.
- Нова дата бою Усик – Чісора, як і місце проведення, ще не узгоджені. Цілком ймовірно, що бій відбудеться в жовтні 2020 року.
- Боксери продовжують підтримувати форму, займаючись в залах.