Британський суперважковаговик Дерек Чісора, який чекає поєдинок з колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком, показав, як готується до поєдинку.

Тренування Чісора проводить під наглядом колишнього чемпіона світу в двох вагових категоріях Девіда Хея, який є зараз промоутером свого співвітчизника. Відповідне фото він показав у Instagram.

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"Краще прожити один день, як лев, ніж 1000 – як вівця", – підписав фотографії Чісора.

Усик – Чісора: коротко про бій