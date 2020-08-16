Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн хочет уже с сентября проводить боксерские поединки в присутствии зрителей. Сначала будут происходить тестовые бои.

Если тестовые бои будут происходить хорошо, тогда до конца года Хирн намерен провести самые большие поединки при полных трибунах, сообщает Мirror.

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Возвращение фанатов

Такими боями могут стать поединок Усика против Чисоры, а также Джошуа – Пулев.

По словам промоутера, он надеется, что уже в октябре зрители понемногу будут возвращаться на трибуны.

Мы хотим провести эти два поединка в Великобритании уже со зрителями,

– заявил Хирн.

Они понимают, что осенью может быть вторая волна коронавируса, но они уверены, что им удастся вернуть людей на арены. Присутствие зрителей очень важно для боксеров.

Усик – Чисора: коротко о бое