Бой Усик – Чисора может состояться со зрителями, – промоутер Хирн
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн хочет уже с сентября проводить боксерские поединки в присутствии зрителей. Сначала будут происходить тестовые бои.
Если тестовые бои будут происходить хорошо, тогда до конца года Хирн намерен провести самые большие поединки при полных трибунах, сообщает Мirror.
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Возвращение фанатов
Такими боями могут стать поединок Усика против Чисоры, а также Джошуа – Пулев.
По словам промоутера, он надеется, что уже в октябре зрители понемногу будут возвращаться на трибуны.
Мы хотим провести эти два поединка в Великобритании уже со зрителями,
– заявил Хирн.
Они понимают, что осенью может быть вторая волна коронавируса, но они уверены, что им удастся вернуть людей на арены. Присутствие зрителей очень важно для боксеров.
Усик – Чисора: коротко о бое
- Александр Усик должен был провести бой против Дерека Чисоры 23 мая в Лондоне на O2 Arena. Но из-за пандемии коронавируса этот бой перенесли.
- Новая дата боя Усик – Чисора, как и место проведения, еще не согласованы. Вполне вероятно, что бой состоится в октябре 2020 года.
- Боксеры продолжают поддерживать форму, занимаясь в залах.