Украина завоевала три медали в стартовый день летнего чемпионата мира по биатлону

Наша сборная удачно начала выступления на соревнованиях в Словакии. Украинским ребятам удалось завоевать два серебра и бронзу в суперспринтах.

В словацком городе Брезно-Осрблие начался летний чемпионат мира по биатлону. Сборная Украины отправилась на соревнования в составе более 20-ти спортсменов, пишет 24 канал.

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В первый день соревнований прошли суперспринты среди юниоров в мужском и юниорском разрядах. Оба этапа принесли нашей команде медали.

В мужском суперспринте участвовали шесть украинцев, впрочем в топ-десятку попали только трое – Виталий Мандзин, Степан Кинаш и Сергей Супрун. Последнему удалось добраться до подиума, заняв второе место.

Сергей сделал три недостатка и на финальный отрезок выходил лидером. Впрочем, в итоге Супрун уступил почти 10 секунд поляку Яну Гуньке. В свою очередь Кинаш остался четвёртым, а Мандзин – пятым.

Результаты мужского суперспринта:

Ян Гунька (Польша) Сергей Супрун (Украина) Матия Легович (Хорватия)

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В женском же финале выступили четыре наших биатлонистки и две из них оказались на подиуме. Александра Меркушина вела борьбу за победу и после первой стрельбы лидировала.

Впрочем, в итоге украинка уступила золотом болгарке Лоре Христовой. Третьей же финишировала Елена Городная, которая на 36 секунд отстала от победительницы.

Результаты женского суперспринта: