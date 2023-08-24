Украина завоевала три медали в стартовый день летнего чемпионата мира по биатлону
Наша сборная удачно начала выступления на соревнованиях в Словакии. Украинским ребятам удалось завоевать два серебра и бронзу в суперспринтах.
В словацком городе Брезно-Осрблие начался летний чемпионат мира по биатлону. Сборная Украины отправилась на соревнования в составе более 20-ти спортсменов, пишет 24 канал.
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В первый день соревнований прошли суперспринты среди юниоров в мужском и юниорском разрядах. Оба этапа принесли нашей команде медали.
В мужском суперспринте участвовали шесть украинцев, впрочем в топ-десятку попали только трое – Виталий Мандзин, Степан Кинаш и Сергей Супрун. Последнему удалось добраться до подиума, заняв второе место.
Сергей сделал три недостатка и на финальный отрезок выходил лидером. Впрочем, в итоге Супрун уступил почти 10 секунд поляку Яну Гуньке. В свою очередь Кинаш остался четвёртым, а Мандзин – пятым.
Результаты мужского суперспринта:
- Ян Гунька (Польша)
- Сергей Супрун (Украина)
- Матия Легович (Хорватия)
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В женском же финале выступили четыре наших биатлонистки и две из них оказались на подиуме. Александра Меркушина вела борьбу за победу и после первой стрельбы лидировала.
Впрочем, в итоге украинка уступила золотом болгарке Лоре Христовой. Третьей же финишировала Елена Городная, которая на 36 секунд отстала от победительницы.
Результаты женского суперспринта:
- Лора Христова (Болгария)
- Александра Меркушина (Украина)
- Елена Городная (Украина)