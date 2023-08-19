С 24 по 27 августа в словацком Брезно-Осрблие пройдет летний чемпионат мира по биатлону. Сборная Украины будет среди участников этого состязания.
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Впрочем, наша команда не будет представлена сильнейшим составом. В преддверии старта турнира проблемы со здоровьем появились у лидера команды Дмитрия Пидручного.
Украинский биатлонист сообщил, что получил перелом руки во время тренировки. Спортсмен катался на велосипеде и приземлился во время падения.
В результате у Дмитрия случился перелом в области локтя на том месте, где у него уже была старая травма. Пидручный уже перенес операцию. По прогнозам врачей, восстановление затянется на два месяца.
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Пока о возможной замене Пидручного не сообщалось. Таким образом, состав сборной Украины на летний чемпионат мира по биатлону будет выглядеть следующим образом:
- Мужчины: Тарас Лесюк, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Прима, Артем Тищенко, Денис Насыко, Руслан Ткаленко.
- Женщины: Юлия Джима, Дарья Блашко, Анна Кривонос, Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Любовь Кипьяченкова.
- Юниоры: Виталий Мандзин.
- Юниорки: Александра Меркушина, Елена Городная, Ксения Приходько, Ева Мартыненко.