С 24 по 27 августа в словацком Брезно-Осрблие пройдет летний чемпионат мира по биатлону. Сборная Украины будет среди участников этого состязания.

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Впрочем, наша команда не будет представлена сильнейшим составом. В преддверии старта турнира проблемы со здоровьем появились у лидера команды Дмитрия Пидручного.

Украинский биатлонист сообщил, что получил перелом руки во время тренировки. Спортсмен катался на велосипеде и приземлился во время падения.

В результате у Дмитрия случился перелом в области локтя на том месте, где у него уже была старая травма. Пидручный уже перенес операцию. По прогнозам врачей, восстановление затянется на два месяца.

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Пока о возможной замене Пидручного не сообщалось. Таким образом, состав сборной Украины на летний чемпионат мира по биатлону будет выглядеть следующим образом: