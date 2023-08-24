У словацькому місті Брезно-Осрбліє розпочався літній чемпіонат світу з біатлону. Збірна України вирушила на змагання у складі більш ніж 20-ти спортсменів, пише 24 канал.

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В перший день змагань відбулись суперспринти серед юніорів у чоловічому та юніорському розрядах. Обидва етапи принесли нашій команді медалі.

У чоловічому суперспринті брали участь шестеро українців, втім до топ-десятки потрапили лише троє – Віталій Мандзин, Степан Кінаш та Сергій Супрун. Останньому вдалось дістатися подіуму, посівши друге місце.

Сергій зробив три хиби і на фінальний відрізок виходив лідером. Втім у підсумку Супрун поступився майже 10-ма секундами поляку Яну Гунці. У свою чергу Кінаш залишився четвертим, а Мандзин – п'ятим.

Результати чоловічого суперспринту:

Ян Гунька (Польща) Сергій Супрун (Україна) Матія Легович (Хорватія)

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У жіночому ж фіналі виступили чотири наші біатлоністки і дві з них опинились на подіумі. Олександра Меркушина вела боротьбу за перемогу і після першої стрільби лідирувала.

Втім у підсумку українка таки поступилась золотом болгарці Лорі Хрістовій. Третьою ж фінішувала Олена Городна, яка аж на 36 секунд відстала від переможниці.

Результати жіночого суперспринту: