Летнее трансферное окно-2021: переходы Месси, Роналду и других футболистов

Летнее трансферное окно-2021 стало одним из самых насыщенных в футболе за последние годы. Во время одного окна клубы сменили живые легенды футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Самые дорогие трансферы летом 2021 оформили два английских клуба – Манчестер Сити и Челси.

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"Горожане" установили рекорд АПЛ, приобретя в Астон Виллы английского полузащитника Джека Грилиша за 117,50 миллионов евро.



Джек Грилиш / Фото twitter.com/JackGrealish

В то же время Челси заплатил миланскому Интеру 115 миллионов евро за бельгийского нападающего Лукаку.

Топ-10 самых дорогих трансферов лета

1. Джек Грилиш (с Астон Виллы в Манчестер Сити – 117,50 миллионов евро)

2. Ромелу Лукаку (с Интера в Челси – 115 миллионов евро)

3. Джейдон Санчо (с Боруссии Дортмунд в Манчестер Юнайтед – 85 миллионов евро)

4. Ашраф Хакими (с Интера в ПСЖ – 60 миллионов евро)

5. Бен Уайт (из Брайтона в Арсенал – 58,50 миллионов евро)

6. Дайо Упамекано (с РБ Лейпциг в Баварию – 42,50 миллионов евро)

7. Рафаэль Варан (из Реала в Манчестер Юнайтед – 40 миллионов евро)

8. Ибрагим Конате (с РБ Лейпциг в Ливерпуль – 40 миллионов)

9. Тэмми Абрахам (с Челси в Рому – 40 миллионов евро)

10. Мартин Эдегор (из Реала в Арсенал – 35 миллионов евро)



Давид Алаба / Фото facebook.com/david.alaba.10888

Едва ли не лучшую работу на трансферном рынке провел французский ПСЖ. Парижанам удалось подписать как свободного агента Лионеля Месси из Барселоны.

Самые громкие переходы свободных агентов

Лионель Месси (из Барселоны в ПСЖ)

Джанлуиджи Доннарумма (из Милана в ПСЖ)

Давид Алаба (из Баварии в ПСЖ)

Мемфис Депай (из Лиона в Барселону)

Джорджиньо Вейналдум (из Ливерпуля в ПСЖ)

Серхио Агуэро (с Манчестер Сити в Барселону)

Эрик Ламела (из Тоттенхэма в Севилью)

Серхио Рамос (из Реала в ПСЖ)

Хакан Чалханоглу (из Милана в Интер)

Другие громкие трансферы

Одним из самых громких переходов стало возвращение Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" выкупили контракт португальца в Ювентуса за 15 миллионов евро.



Криштиану Роналду / Фото twitter.com/ManUtd

Летом клуб поменяли также целый ряд ведущих футболистов:

Антуан Гризманн (из Барселоны в Атлетико – аренда)

Эдуардо Камавинга (из Ренна в Реал – 31 миллион евро)

Андреа Силва (с Айнтрахта в РБ Лейпциг – 23 миллиона евро)

Марсель Забитцер (с РБ Лейпциг в Баварию – 15 миллионов евро)

Сауль Ньигес (с Атлетико в Челси – аренда за 5 миллионов евро)

Родриго де Пауль (с Удинезе в Атлетико – 35,20 миллионов евро)

Курт Зума (с Челси в Вест Хэм – 35 миллионов евро)

Леон Бейли (с Байера в Астон Виллу – 32 миллиона евро)

Мануэль Локателли (с Сассуоло в Ювентус – аренда)

Эктор Бельерин (из Арсенала в Бетис – аренда)

Педриньо (с Бенфики в Шахтер – 18 миллионов евро)

Роман Яремчук (из Гента в Бенфику – 17 миллионов евро)