Драгоценный новичок Динамо

Витиньо перешел в Динамо из бразильского клуба Атлетико Паранаэнсе, воспитанником которого и является.

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Контракт Витиньо с Динамо действует на пять лет.

По данным портала Transfermarkt, Динамо заплатило за трансфер 6 миллионов евро.

Что известно о Витиньо

  • В этом сезоне бразилец сыграл 27 матчей, записав в свой актив 9 голов и 4 результативные передачи.
  • Всего за первую команду Атлетико Паранаэнсе он провел 60 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.
  • В Динамо заявили, что Витиньо будет заявлен за команду в ближайшее время и будет играть под номером 22.
  • Бразилец может дебютировать за Динамо в матче чемпионата Украины против Металлиста 1925, который состоится 11 сентября.