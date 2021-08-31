Драгоценный новичок Динамо

Витиньо перешел в Динамо из бразильского клуба Атлетико Паранаэнсе, воспитанником которого и является.

Кстати Роналду официально стал игроком Манчестер Юнайтед

Контракт Витиньо с Динамо действует на пять лет.

По данным портала Transfermarkt, Динамо заплатило за трансфер 6 миллионов евро.

Что известно о Витиньо