Лестер – Ливерпуль 1:0

Гол: Лукман, 59

Нереализованный пенальти: Салах, 16 (Ливерпуль)

Уже на 14-й минуте матча гости получили право на пенальти. Салах получил по ногам от Ндиди после вбрасывания из аута. Судья без колебаний указал на 11 метров. Пробивать взялся сам пострадавший, но нападающему Ливерпуля не удалось выйти победителем из дуэли против голкипера. Вратарь угадал направление удара и стал героем этого момента.

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"Мерсисайдцы" не смогли забить быстрый гол, ведь добивание Салаха головой было очень неудачным.

Уже через несколько минут снова остро было у ворот Лестера. Окслейд-Чемберлен выполнял заброс в штрафную, который головой должен был замыкать Хендерсон. Но тот не добрался до мяча. Правда, мяч и без его прикосновения летел в нижний угол ворот, но Шмайхелю удалось среагировать на этот коварный момент.

Ливерпуль создавал больше атак в первом тайме. Салах из пределов штрафной расстреливал владения соперника, но значительно выше ворот.

На перерыв команды ушли при нулевом счете на табло.

Атаковал Ливерпуль, а забил соперник

После отдыха гости продолжили давить на ворота "лис". Мане получил великолепную передачу от партнера по команде, но реализовать почти выход один на один ему не удалось.

Был ответ от Лестера. Варди отдал передачу на партнера по команде, но прострел не нашел никого из игроков Лестера.

Однако активность Ливерпуль привела к голу Лестера.

На 52-й минуте Лукман начал атаку, отдал на Дьюсбери-Холла, который остроумно отдал в ответ Лукману, который сильным ударом открыл счет в матче – 1:0.

Отличный момент сравнять цифры на табло упустил защитник гостей Ван Дейк. Мяч после подачи полетел прямо в ноги защитника, но пробить Шмайхеля ему не удалось.

Лестер минимально обыграл Ливерпуль – 1:0.

Подопечные Юргена Клоппа не смогли приблизиться к лидеру сезона Манчестер Сити. В активе "мерсисайдцев" 41 очко.

Лестер благодаря победе идет 9-м, имея в своем активе 25 пунктов.

Лестер – Ливерпуль: видеообзор матча