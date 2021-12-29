Лестер – Ліверпуль 1:0

Гол: Лукман, 59

Нереалізований пенальті: Салах, 16 (Ліверпуль)

Вже на 14-й хвилині матчу гості отримали право на пенальті. Салах отримав по ногах від Ндіді після вкидання з ауту. Суддя без вагань вказав на 11 метрів. Пробивати взявся сам потерпілий, але нападнику Ліверпуля не вдалось вийти переможцем із дуелі проти голкіпера. Воротар вгадав напрямок удару та став героєм цього моменту.

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"Мерсісайдці" не змогли забити швидкий гол, адже добивання Салаха головою було дуже невдалим.

Вже через декілька хвилин знову гостро було біля воріт Лестера. Окслейд-Чемберлен виконував закидання у штрафний, яке головою повинен був замикати Хендерсон. Але той не дістався до м'яча. Щоправда, м'яч і без його дотику летів у нижній кут воріт, але Шмайхелю вдалось зреагувати на цей підступний момент.

Ліверпуль створював більше атак у першому таймі. Салах із меж штрафного розстрілював володіння суперника, але значно вище воріт.

На перерву команди пішли за нульового рахунку на табло.

Атакував Ліверпуль, а забив суперник

Після відпочинку гості продовжували тиснути на ворота "лисиць". Мане отримав чудову передачу від партнера по команді, але реалізувати майже вихід віч-на-віч йому не вдалось.

Була відповідь від Лестера. Варді віддав передачу на партнера по команді, але простріл не знайшов нікого з гравців Лестера.

Однак активність Ліверпуль привела до гола Лестера.

На 52-й хвилині Лукман розпочав атаку, віддав на Дьюсбері-Холла, який дотепно віддав у відповідь Лукману, який сильним ударом відкрив рахунок у матчі – 1:0.

Чудовий момент зрівняти цифри на табло змарнував захисник гостей Ван Дейк. М'яч після подачі полетів прямо у ноги оборонця, але пробити Шмайхеля йому не вдалось.

Лестер мінімально обіграв Ліверпуль – 1:0.

Підопічні Юргена Клоппа не змогли наблизитись до лідера сезону Манчестер Сіті. В активі "мерсісайдців" 41 очко.

Лестер завдяки перемозі йде 9-м, маючи у своєму доробку 25 пунктів.

Лестер – Ліверпуль: відеоогляд матчу