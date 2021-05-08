Лестер – Ньюкасл 2:4

Голы: Олбрайтон, 80, Ихеаначо, 87 – Уиллок, 22, Дамметт, 34, Уилсон, 64, 73

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Уже в начале встречи гости могли открыть счет. Уилсон выбежал на ворота Лестера, отдал передачу на свободного Сен-Максимена, но ему не удалось обыграть голкипера хозяев. Прекрасную игру на выходе продемонстрировал Шмайхель.

На 22-й минуте Уиллок воспользовался позорной ошибкой защитника "лис" Союнчу возле владений Лестера. Вингер гостей уверенно обыграл голкипера и размочил нули на табло – 0:1.

Уже через 12 минут Ньюкасл удвоил преимущество в матче. Дамметт лучше всех сыграл на втором этаже – 0:2. На перерыв команды ушли при неожиданном преимуществе в счете в пользу гостей – 0:2.

После отдыха за дело взялся нападающий Ньюкасла Уилсон. Сначала на 64-й минуте он сыграл на опережение, обыграл вратаря и довел счет до разгромного 0:3. А уже через 9 минут оформил дубль в противостоянии. Форвард откликнулся на классную разрезную передачу, обработал мяч и пробил в дальний угол ворот Шмайхеля – 0:4.

Хозяева матча смогли немного прийти в себя только в конце встречи. На 80-й минуте мяч через всю штрафную дошел до Олбрайтона, который мощным ударом под перекладину прошил сетку ворот Ньюкасла впервые во встрече – 1:4.

А уже за три минуты до завершения основного времени поединка Ихеаначо бильярдным ударом в ближний угол уменьшил преимущество гостей – 2:4.

Лестер уступил Ньюкаслу 2:4 и не смог приблизиться к Манчестер Юнайтед. После встречи "лисы" продолжают оставаться третьими, в их активе 63 очка. Ньюкасл с 39 пунктами идет на 13-й позиции.

Лестер – Ньюкасл видеообзор