Лестер – Ньюкасл 2:4

Голи: Олбрайтон, 80, Іхеаначо, 87 – Віллок, 22, Дамметт, 34, Вілсон, 64, 73

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Вже на початку зустрічі гості могли відкривати рахунок. Вілсон вибіг на ворота Лестера, віддав передачу на вільного Сен-Максімена, але йому не вдалось переграти голкіпера господарів. Прекрасну гру на виході продемонстрував Шмайхель.

На 22-й хвилині Віллок скористався ганебною помилкою захисника "лисиць" Союнчу біля володінь Лестера. Вінгер гостей впевнено переграв голкіпера та розмочив нулі на табло – 0:1.

Вже через 12 хвилин Ньюкасл подвоїв перевагу у матчі. Дамметт найкраще зіграв на другому поверсі – 0:2. На перерву команди пішли за несподіваної переваги у рахунку на користь гостей – 0:2.

Після відпочинку за справу взявся нападник Ньюкасла Вілсон. Спершу на 64-й хвилині він зіграв на випередження, обіграв воротаря та довів рахунок до розгромного 0:3. А вже через 9 хвилин оформив дубль у протистоянні. Форвард відгукнувся на класну розрізну передачу, обробив м'яч та пробив у дальній кут воріт Шмайхеля – 0:4.

Господарі матчу змогли трохи оговтатись лише наприкінці зустрічі. На 80-й хвилині м'яч через увесь штрафний дійшов до Олбрайтона, який потужним ударом під поперечину прошив сітку воріт Ньюкасла вперше у зустрічі – 1:4.

А вже за три хвилини до завершення основного часу поєдинку Іхеаначо більярдним ударом у ближній кут зменшив перевагу гостей – 2:4

Лестер поступився Ньюкаслу 2:4 та не зміг наблизитись до Манчестер Юнайтед. Після зустрічі "лисиці" продовжують залишатись третіми, у їх активі 63 очки. Ньюкасл із 39 пунктами йде на 13-й позиції.

Лестер – Ньюкасл відеоогляд