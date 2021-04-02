В субботу, 3 апреля, состоится центральный матч 30 тура АПЛ – Лестер будет принимать Манчестер Сити. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Обе команды ведут борьбу за чемпионство в Англии. Вот только если шансы Лестера стать чемпионом чисто теоретические, то МанСити, что называется, "без 5 минут чемпион". Например, Favbet уже отдал ему чемпионский титул.

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Но пока остается хоть один шанс продолжить борьбу, в Англии им воспользуются по полной. Тем более, что болельщики не поймут, если на такой матч выйти "с опущенными руками".

Кроме того, даже если не удастся зацепиться за чемпионство, выпадать из борьбы за второе место тоже не стоит. Пока Лестер идет третьим и отстает от второго Манчестер Юнайтед лишь на одно очко.

Манчестер Сити в этом сезоне выглядит просто машиной для получения трофеев и побед. Рекордная серия из 21 победы подряд (которую прервал МЮ) и четыре победы в последних матчах именно "горожан" делают фаворитами этого противостояния. Которое еще на шаг приблизит МанСити к чемпионству.

В букмекерской компании Favbet коэффициент на победу Манчестер Сити – только 1,57. Зато домашняя победа Лестера оценена в 6,3. Ничья в матче получила коэффициент 4,25.

При этом большого количества голов в этом матче не ожидают. Да, ТБ 2,5 получил коэффициент 1,93. А ТМ 2,5 – 1,95.

Стоит отметить, что матч первого круга между этими командами закончился с довольно неожиданным результатом 2:5. Хет-трик в этом матче оформил Варди. Поэтому "горожане" будут стремиться взять реванш за эту позорную победу. А Лестер – остаться в борьбе за второе место и отложить досрочное чемпионство соперника.