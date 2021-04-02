У суботу, 3 квітня, відбудеться центральний матч 30 туру АПЛ – Лестер прийматиме Манчестер Сіті. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Обидві команди ведуть боротьбу за чемпіонство в Англії. От тільки якщо шанси Лестера стати чемпіоном чисто теоретичні, то МанСіті, що називається, "без 5 хвилин чемпіон". Для прикладу, Favbet вже віддав йому чемпіонський титул.

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Але допоки лишається хоч один шанс продовжити боротьбу, в Англії ним скористаються на повну. Тим більше, що вболівальники не зрозуміють, якщо на такий матч вийти "з опущеними руками".

Окрім того, навіть якщо не вдасться зачепити за чемпіонство, випадати з боротьби за друге місце теж не варто. Поки Лестер йде третім і відстає від другого Манчестер Юнайтед лише на одне очко.

Манчестер Сіті в цьому сезоні виглядає просто машиною для здобуття трофеїв та перемог. Рекордна серія з 21 перемоги поспіль (яку перервав МЮ) і чотири перемоги в останніх матчах саме "містян" роблять фаворитами цього протистояння. Яке ще на крок наблизить МанСіті до чемпіонства.

У букмекерській компанії Favbet коефіцієнт на перемогу Манчестер Сіті – лише 1,57. Натомість домашня звитяга Лестера оцінена в 6,3. Нічия у матчі отримала коефіцієнт 4,25.

При цьому великої кількості голів в цьому матчі не очікують. Так, ТБ 2,5 отримав коефіцієнт 1,93. А ТМ 2,5 – 1,95.

Варто відзначити, що матч першого кола між цими командами закінчився з доволі неочікуваним результатом 2:5. Хет-трик у цьому матчі оформив Варді. Відтак "містяни" прагнутимуть взяти реванш за цю ганебну перемогу. А Лестер – залишитися в боротьбі за друге місце та відкласти дострокове чемпіонство суперника.