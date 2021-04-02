В субботу, 3 апреля, в центральном матче АПЛ сойдутся Манчестер Сити и Лестер. Болельщики этот поединок могут посмотреть онлайн и по телевидению.

Матч АПЛ Лестер – Манчестер Сити состоится в субботу, 3 апреля. Начало поединка в 19: 30.

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Лестер – Манчестер Сити: где смотреть

Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Лестер – Манчестер Сити.

Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.

Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов.