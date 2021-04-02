Лестер – Манчестер Сити: где смотреть матч АПЛ
В субботу, 3 апреля, в центральном матче АПЛ сойдутся Манчестер Сити и Лестер. Болельщики этот поединок могут посмотреть онлайн и по телевидению.
Источник:24 канал
Матч АПЛ Лестер – Манчестер Сити состоится в субботу, 3 апреля. Начало поединка в 19: 30.
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Лестер – Манчестер Сити: где смотреть
Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Лестер – Манчестер Сити.
Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.
Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов.
- Лестер здорово начал сезон и расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 56 пунктов. В нынешнем сезоне у Лестера есть отличная возможность побороться за попадание в Лигу чемпионов и подняться на вторую строчку. Клуб выиграл 17 поединков, пять раз играл вничью и проиграл семь матчей. Команда забила 53 мяча и пропустила 32 гола.
- Манчестер Сити проезжает катком по каждому своему сопернику. Клуб расположился на первой строчке и набрал 71 балл. В нынешнем сезоне у "горожан" 22 победы, пять ничьих и три поражения. Это один из лучших сезонов Хосепа Гвардиолы в карьере, клуб мало пропускает и много забивает. В активе "МанСити" 64 забитых и 21 пропущенный.
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