У суботу, 3 квітня, у центральному матчі АПЛ зійдуться Манчестер Сіті та Лестер. Вболівальники цей поєдинок можуть переглянути онлайн і по телебаченню.

Матч АПЛ Лестер – Манчестер Сіті відбудеться у суботу, 3 квітня. Початок поєдинку о 19:30.

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Лестер – Манчестер Сіті: де дивитися

Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Лестер – Манчестер Сіті.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто зазначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.