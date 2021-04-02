Лестер – Манчестер Сіті: де дивитися матч АПЛ
У суботу, 3 квітня, у центральному матчі АПЛ зійдуться Манчестер Сіті та Лестер. Вболівальники цей поєдинок можуть переглянути онлайн і по телебаченню.
Джерело:24 канал
Матч АПЛ Лестер – Манчестер Сіті відбудеться у суботу, 3 квітня. Початок поєдинку о 19:30.
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Лестер – Манчестер Сіті: де дивитися
Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Лестер – Манчестер Сіті.
Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.
Однак варто зазначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.
- Лестер здорово почав сезон і розташувався на третьому рядку в турнірній таблиці. Цей клуб набрав 56 пунктів. У нинішньому сезоні у Лестера є відмінна можливість поборотися за потрапляння в Лігу чемпіонів і піднятися на другу сходинку. Клуб виграв 17 поєдинків, п'ять разів грав внічию і програв сім матчів. Команда забила 53 м'ячі і пропустила 32 голи.
- Манчестер Сіті проїжджає катком по кожному своєму супернику. Клуб розташувався на першому рядку і набрав 71 бал. У нинішньому сезоні у "містян" 22 перемоги, п'ять нічиїх і три поразки. Це один з найкращих сезонів Хосепа Гвардіоли в кар'єрі, клуб мало пропускає і багато забиває. В активі "МанСіті" 64 забитих і 21 пропущених.
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