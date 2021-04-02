После матчей футбольных сборных на первый план вновь выходят внутренние чемпионаты. И на выходных 3 и 4 апреля будет немало не просто топовых поединков, и настоящая борьба за чемпионство.

Англия. Способен ли Лестер побороться за второе место в АПЛ

Суббота, 3 апреля, 19: 30. Лестер – Манчестер Сити

Борьба за чемпионство в Англии фактически закончилась. Манчестер Сити опережает Манчестер Юнайтед на 14 очков (хотя "красные дьяволы" и сыграли на один матч меньше) за 8 туров до окончания чемпионата. Поэтому в Favbet уже отдали титул победителя Мансити.

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Но вот что касается второго места в турнирной таблице, то там и дальше идет ожесточенная борьба. Пока там МЮ, но Лестер отстает всего на одно очко. И в гости к лисам в субботу, 3 апреля, пожалует именно МанСити.

Прогноз Favbet

Победа Лестера – 6,3

Ничья – 4,25

Победа Манчестер Сити – 1,57

Несмотря на то, что этот матч будет гостевым для "горожан", именно их считают фаворитами встречи. Команда Пепа Гвардиолы выглядит машиной, которая готова "штамповать" победы в борьбе за титул. И чем больше будет побед и титулов – тем лучше.

Лестер на их фоне не может похвастаться такой же надежной игрой, но на своем поле команда способна создать сюрприз. Тем более, что борьба за второе место против другой команды из Манчестера продолжается. И сдаваться никто не собирается.

Дополнительной мотивацией на этот матч может стать результат первой игры на "Этихад Стэдиум". Тогда гости просто уничтожили соперников со счетом 2:5. А нападающий Джейми Варди оформил хет-трик.

Германия. Битва за серебряную салатницу

Суббота, 3 апреля, 19:30. РБ Лейпциг – Бавария

Зато в Германии борьба за серебряную салатницу в самом разгаре. Бавария опережает РБ Лейпциг лишь на четыре очка. И в субботу они встретятся на "Ред булл арене", чтобы определить более сильного.

Прогноз Favbet

Победа РБ Лейпциг – 2,87

Ничья – 3,65

Победа Баварии – 2,44

Явного фаворита в этом матче нет. И тем неожиданнее может быть итоговый результат. Обе команды столкнулись с проблемой отсутствия ключевых игроков на этот матч. При этом как из-за травм, так и дисквалификации. И это может повлиять на итоговый результат. Анхельньо, Кампль, Лаймер, Собослай и Кальстенберг со стороны "быков" и мюнхенцы Боатенг, Дэвис, Коста, Толиссо и Левандовски точно не сыграют.

Особенно ощутима потеря для Баварии Левандовски, который пропустит этот матч и может не сыграть против ПСЖ в Лиге чемпионов 7 апреля. Он забивал в последних восьми матчах за Баварию (а с учетом двух матчей за сборную Польши, где он тоже отличился, то его голевой сериал длится 10 игр). И наставнику команды Флику придется подумать, кем его заменить.

Матч первого круга между этими командами закончился феерической ничьей 3:3.

Англия. Борьба за еврокубки

Суббота, 3 апреля, 22:00. Арсенал – Ливерпуль

Пока Лестер будет бороться за второе место, а Мансити идти к своему чемпионству, в середине турнирной таблицы борьба за еврокубки. И будет вести ее действующий чемпион АПЛ Ливерпуль. На этот раз на выезде против Арсенала

Прогноз Favbet

Победа Арсенала – 3,2

Ничья – 3,55

Победа Ливерпуля – 2,28

Но никто простой жизни для "мерсисайдцев" не обещает. Арсенал доказал, что может на равных противостоять и топовым командам (победы над Лестером и Тоттенхэмом), или спасти ничью, когда на 32-й минуте проигрываешь 3:0, как это было в матче с Вест Хэмом.

Ливерпуль же в этом сезоне претендует на звание самой кризисной команды. Особенно после домашних поражений аутсайдерам. Да еще и с проблемами в защите.

Битва на "Эмирейтс Стэдиум" должна быть ожесточенной. Ведь обе команды еще имеют теоретические шансы попасть в топ-4 по итогам сезона. Вот только для этого надо побеждать всех. И начать именно с этого матча.

Стоит добавить, что обе команды могут гарантировать себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона, даже если не попадут в первую четверку. Для этого Арсеналу надо победить в Лиге Европы, а Ливерпулю – в Лиге чемпионов.

Испания. Испытания для Атлетико

Воскресенье, 4 апреля, 22:00. Севилья – Атлетико

Еще недавно Атлетико был главным фаворитом в борьбе за победу в чемпионате Испании. Команда уверенно шла к этому титулу на фоне проблем Барселоны и Реала. Но начиная с февраля 2021 года ситуация кардинально изменилась. "Матрасники" потеряли свое преимущество над конкурентами. И вопрос об их чемпионстве теперь не выглядит таким убедительным. Лишь четыре очка превосходства над Барселоной и шесть – над Реалом. И после этого матча борьба может лишь обостриться.

Севилья не находится среди претендентов на победу в чемпионате. Отставание составляет 11 очков. Но борьбу лидерам навязать готова. Тем более, что есть шанс "пощекотать нервы" Реалу в борьбе за третье место (5 очков отставания).

Прогноз Favbet

Победа Севильи – 2,93

Ничья – 3,05

Победа Атлетико – 2,76