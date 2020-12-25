В субботу, 26 декабря, в рамках 15-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед на выезде попытается забрать очки у Лестера. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

После 14 туров команды идут нога в ногу в чемпионате Англии. Лестер с 27 очками занимает второе место, а вот МЮ – 3-й. "Красные дьяволы" получили на одно очко меньше будущего соперника – 26 набранных пунктов. В активе клуба из Манчестера еще один поединок в запасе, пишет 24 канал.

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Хозяева этого матча идут на кураже. Они на протяжении четырех матчей в АПЛ не знают вкуса поражений. В 13 туре они неожиданно для всех одержали уверенную победу над Тоттенхэмом на выезде – 0:2. Тогда в конце первого тайма открыл счет Варди. А на старте второй 45-минутки Алдервейрелд увеличил счет до 0:2.

По матчам МЮ, то "красные дьяволы" 7 встреч подряд в чемпионате не дают соперникам уйти с поля с тремя очками. Последний раз МЮ выходил на поле в кубковом поединке с Эвертоном, в котором легко переиграл соперника 0:2. За команду Сульшера забивали Кавани и Марсьяль.

92 матча, именно такое количество совместных встреч провели клубы. Здесь подавляющее преимущество на стороне гостей противостояния – 68 побед. У "лис" вдвое меньше – 33.

Команды в последний раз выходили на поле друг против друга еще в июле. Тогда МЮ праздновал успех 0:2.

Матч 15-го тура АПЛ Лестер – МЮ состоится в субботу, 26 декабря. Встреча начнется в 14:30

Кому отдают предпочтение букмекеры Marathonbet?

Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям встречи. На то, что МЮ сможет завершить поединок победой стоит коэффициент 2.33. В успех "лис" верят несколько меньше – 3,125. Ничья же в этом жарком противостоянии оценена в 3,62.

1:2 в пользу команды из Манчестера. Именно такой результат оценен лучше. Коэффициент такого счета 8,80. Победа Лестера с идентичным счетом оценена в 10,50.

Первый тайм скорее всего завершится "сухой" ничьей (0:0) или минимальной победой МЮ (0:1) – 3,30 и 4,5 соответственно.

Эксперты не верят, что первый гол в поединке будет забит головой – 1,173. Победа Лестер и тотал матча меньше 2,5 – 7,60. На идентичный показатель, но тотал встречи более 2,5 – 4,30.

Кто запишет свою фамилию на табло местного стадиона? За хозяев отметится лидер команды Варди – 2,00. Также не следует забывать о Джеймсе Мэддисоне – 3,20.

Если брать игроков МЮ, то хорошие шансы отличиться сразу в трех футболистов. Ими стали Эдинсон Кавани, Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш. Во всех коэффициент на гол стоит 2,60.