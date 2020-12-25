у суботу, 26 грудня, у рамках 15-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед на виїзді спробує забрати очки у Лестера. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Після 14 турів команди йдуть нога в ногу у чемпіонаті Англії. Лестер із 27 очками посідає друг місце, а от МЮ – 3-й. "Червоні дияволи" здобули на одне очко менше за майбутнього суперника – 26 набраних пунктів. У активі клубу з Манчестера ще є один поєдинок у запасі, пише 24 канал.

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Господарі цього матчу йдуть на куражі. Вони протягом чотирьох матчів в АПЛ не знають смаку поразок. У 13 турі вони несподівано для всіх здобули впевнену перемогу над Тоттенхемом на виїзді – 0:2. Тоді наприкінці першого тайму відкрив рахунок Варді. А на старті другої 45-хвилинки Алдервейрелд збільшив рахунок до 0:2.

Щодо матчів МЮ, то "червоні дияволи" 7 зустрічей поспіль у чемпіонаті не дають суперникам піти з поля з трьома очками. Востаннє МЮ виходив на поле у кубковому поєдинку з Евертоном, у якому легко переграв суперника 0:2. За команду Сульшера забивали Кавані та Марсьяль.

92 матчі, саме таку кількість спільних зустрічей провели клуби. Тут тотальна перевага на стороні гостей протистояння – 68 звитяг. У "лисиць" вдвічі менше – 33.

Команди востаннє виходили на поле одна проти одної ще у липні. Тоді МЮ святкував успіх 0:2.

Матч 15-го туру АПЛ Лестер – МЮ відбудеться у суботу, 26 грудня. Зустріч розпочнеться о 14:30

Кому віддають перевагу букмекери Marathonbet?

Букмекери віддають невелику перевагу гостям зустрічі. На те, що МЮ зможе завершити поєдинок перемогою стоїть коефіцієнт 2.33. В успіх "лисиць" вірять дещо менше – 3,125. Нічия ж у цьому спекотному протистоянні оцінена у 3,62.

1:2 на користь команди з Манчестера. Саме такий результат оцінений найкраще. Коефіцієнт такого рахунку 8,80. Перемога Лестера з ідентичним рахунком оцінена у 10,50.

Перший тайм швидше за все завершиться "сухою" нічиєю (0:0) або мінімальною звитягою МЮ (0:1) – 3,30 та 4,5 відповідно.

Експерти не вірять, що перший гол у поєдинку буде забитий головою – 1,173. Звитяга Лестер і тотал матчу менше 2,5 – 7,60. На ідентичний показник, але тотал зустрічі більше 2,5 – 4,30.

Хто ж запише своє прізвище на табло місцевого стадіону? За господарів відзначиться лідер команди Варді – 2,00. Також не слід забувати про Джеймса Меддісона – 3,20.

Якщо брати гравців МЮ, то тут хороші шанси відзначитись відразу у трьох футболістів. Ними стали Едінсон Кавані, Маркус Рашфорд та Бруну Фернандеш. У всіх коефіцієнт на гол стоїть 2,60.