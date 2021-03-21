Лестер и Манчестер Юнайтед в воскресенье, 21 марта, встретились в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Убедительную победу одержал Лестер и вышел в полуфинал.

Лестер – Манчестер Юнайтед 3:1

Голы: Ихеаначо, 24, Тилеманс, 52, 78 – Гринвуд, 38

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Обе команды предложили интенсивный футбол, темп которого иногда не выдерживал бразилец Фред. Игрок Манчестер Юнайтед трижды грубо ошибся в центре поля, что привело к острым моментам.

Сперва на 17 минуте ошибка Фреда позволила хозяевам развить быструю атаку. Варди получил мяч в штрафной и решил сделать прострел. Его передачу прервал Магуайр, однако мяч вернулся к Варди и форвард сразу пробил. Хендерсон сделал хороший сейв.

Через несколько минут Перес обокрал Фреда, и Лестер побежал в очередную атаку. На этот раз Магуайр четко заблокировал удар игрока Лестера.

На 24 минуте третья ошибка Фреда стала роковой. Во время выхода из обороны Магуайр отдал на Фреда, находившегося под прессингом Тилеманса. Фред неудачно обработал мяч, после чего он оказался у Ихеаначо. Нападающий Лестера спокойно переиграл Хендерсона.

После пропущенного гола МЮ активизировался впереди и был вознагражден на 38 минуте. Фофана не смог заблокировать прострел Погба в штрафной. Передачу забавно пропустил ван де Бек и Гринвуд мощным ударом прошил Шмейхеля.

Под занавес первого тайма Перес мог вернуть Лестеру преимущество. Айосе технично пробил из-за пределов штрафной, но совсем чуточку не попал.

После перерыва Лестер все-таки вернул себе утраченное преимущество. Тилеманс отыграл Матича, впоследствии хавбека не встретил Фред, после чего бельгиец вошел в штрафную и метко пробил.

Пропущенный гол снова заставил "красных дьяволов" позиционно атаковать, что далеко не самая сильная их сторона. В то же время Лестер смог компактно закрыться и выжидал своих шансов в контратаках.

На 78 минуте "лисы" максимально приблизились к полуфиналу. Олбрайтон навесил со штрафного на левом фланге точно на дальнюю стойку. Там никто не закрыл Ихеаначо, который оформил дубль, отправив мяч в сетку.

После третьего гола Манчестер Юнайтед сложил оружие. Следовательно, Лестер побеждает 3: 1 и шагает в следующий раунд.