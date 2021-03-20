Эвертон и Манчестер Сити в субботу, 20 марта, встретились в 1/4 финала Кубка Англии. Победу на "Гудисон парк" отпраздновали гости из Манчестера.

Эвертон – Манчестер Сити 0:2

Голы: Гюндоган, 84, Де Брюйне, 90

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Команды решили не форсировать события и за весь первый тайм нанесли по одному удару в створ ворот. Однако выстрелы игроков Эвертона и Манчестер Сити не несли серьезной угрозы.

Первый действительно острый момент в игре возник на 58 минуте. Фернандиньо обыгрался со Стерлингом и прорвался в штрафную. Бразилец прострелил на Стерлинга, который замкнул передачу ударом в угол. Голкипер Эвертона совершил замечательный сейв.

Еще один момент "горожане" создали на 66 минуте. Марез отдал на Фодена, который решил пробить из-за пределов штрафной. Острый удар англичанина пролетел мимо створ.

На 84 минуте "горожане" таки открыли счет в игре. Защитник гостей Эмерик Ляпорт прошел в штрафную Эвертона и отдал на Де Брюйне.

Бельгийцу не удалось пробить как следует, и мяч оказался у Ляпорта. Защитник сразу пробил в перекладину, после чего уже в пустых воротах отличился Илкай Гюндоган.

Эвертон банально не имел много времени, чтобы отыграться. В намерениях сравнять счет "ириски" забыли об обороне.

Футболисты "Сити" развернули быструю атаку после вбрасывания аута, которую точным ударом завершил Де Брюйне. 2:0 – Манчестер Сити шагает в полуфинал.

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