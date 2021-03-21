Лестер та Манчестер Юнайтед у неділю, 21 березня, зустрілися у рамках 1/4 фіналу Кубка Англії. Переконливу перемогу здобув Лестер і вийшов до півфіналу.

Лестер – Манчестер Юнайтед 3:1

Голи: Іхеаначо, 24, Тілеманс, 52, 78 – Грінвуд, 38

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Обидві команди запропонували інтенсивний футбол, темп якого десь не витримував бразилець Фред. Гравець Манчестер Юнайтед тричі грубо помилився у центрі поля, що призвело до гострих моментів.

Спершу на 17 хвилині помилка Фреда дозволила господарям розвинути швидку атаку. Варді отримав м'яч у штрафному та вирішив зробити простріл. Його передачу перервав Магвайр, однак м'яч повернувся до Варді і форвард відразу пробив. Хендерсон зробив хороший сейв.

Через декілька хвилин Перес обікрав Фреда й Лестер вибіг у чергову атаку. Цього разу Магвайр чітко заблокував удар гравця Лестера.

На 24 хвилині третя помилка Фреда стала фатальною. Під час виходу з оборони Магвайр віддав на Фреда, який перебував під пресингом Тілеманса. Фред невдало обробив м'яч, після чого він опинився в Іхеаначо. Нападник Лестера спокійно переграв Хендерсона.

Після пропущеного голу МЮ активізувався попереду й був винагороджений на 38 хвилині. Фофана не зміг заблокувати простріл Погба у штрафний. Передачу дотепно пропустив ван де Бек і Грінвуд потужним ударом прошив Шмейхеля.

Під завісу першого тайму Перес міг повернути Лестеру перевагу. Айосе технічно пробив з-за меж штрафного, але зовсім трішки не влучив.

Після перерви Лестер таки повернув собі втрачену перевагу. Тілеманс відіграв Матіча, згодом хавбека не зустрів Фред, після чого бельгієць увійшов у штрафний та влучно пробив.

Пропущений гол знову змусив "червоних дияволів" позиційно атакували, що далеко не найсильніша їх сторона. Водночас Лестер зміг компактно закритися та вичікував своїх шансів у контратаках.

На 78 хвилині "лисиці" максимально наблизилися до півфіналу. Олбрайтон навісив зі штрафного на лівому фланзі точно на дальню стійку. Там ніхто не закрив Іхеаначо, який оформив дубль, відправивши м'яч у сітку.

Після третього голу Манчестер Юнайтед склав зброю. Відтак, Лестер перемагає 3:1 та крокує у наступний раунд.