Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии свела на этой стадии Лестер и Манчестер Юнайтед. Команды встретятся в воскресенье, 21 марта, на поле Лестера.

Лестер и МЮ уже встречались в сезоне-2020/2021. Поединок в рамках АПЛ на поле "лисиц" завершился результативной ничьей 2:2. Лестер спасся от поражения на последних минутах.

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Лестер – Манчестер Юнайтед: прогноз Favbet

В Кубке Англии букмекеры считают, что у "красных дьяволов" больше шансов одержать победу в основное время.

На победу гостей из Манчестера коэффициент 2,51. Вместе с тем у Лестера также хорошие шансы. Их победу оценивают коэффициентом 2,92. Если же основное время завершится ничьей – коэффициент 3,45.

Также букмекеры предлагают сделать ставку на то, кто же выйдет в полуфинал. Проход команды Брендана Роджерса оценен коэффициентом 2,05. Если же дальше пройдут подопечные Уле Гуннара Сульшера – коэффициент 1,84.

Поединки между Лестером и МЮ обычно результативны и отличиться голами удается двум командам. Коэффициент на то, что обе команды забьют голы – 1,70. Если же этого не произойдет – коэффициент 2,16.

Поединок Лестер – Манчестер Юнайтед начнется в 19:00.