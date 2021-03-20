Жеребкування 1/4 фіналу Кубка Англії звело на цій стадії Лестер та Манчестер Юнайтед. Команди зустрінуться у неділю, 21 березня, на полі Лестера.

Лестер та МЮ вже зустрічалися у сезоні-2020/2021. Поєдинок у рамках АПЛ на полі "лисиць" завершився результативною нічиєю 2:2. Лестер врятувався від поразки на останніх хвилинах.

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Лестер – Манчестер Юнайтед: прогноз Favbet

У Кубку Англії букмекери вважають, що "червоні дияволи" мають більше шансів здобути перемогу в основний час.

На звитягу гостей з Манчестера коефіцієнт 2,51. Разом з тим, у Лестера також хороші шанси. Їх звитягу оцінюють коефіцієнтом 2,92. Якщо ж основний час завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,45.

Також букмекери пропонують зробити ставку на те, хто ж вийде до півфіналу. Прохід команди Брендана Роджерса оцінений коефіцієнтом 2,05. Якщо ж далі пройдуть підопічні Уле Гуннара Сульшера – коефіцієнт 1,84.

Поєдинки між Лестером та МЮ зазвичай результативні і відзначитися голами вдається двом командами. Коефіцієнт на те, що обидві команди заб'ють голи – 1,70. Якщо ж цього не станеться – коефіцієнт 2,16.

Поєдинок Лестер – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 19:00.