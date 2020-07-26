26 июля "Лестер" на своем поле принимает "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 38 тура АПЛ. Онлайн-трансляция – на Спорт24.

Предстоящая встреча имеет большое значение в контексте борьбы за место в Лиге чемпионов, ведь соперники являются прямыми конкурентами, пишет 24 канал.

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Перед заключительным туром "Манчестер Юнайтед" на одно очко опережает "Лестер", и "лисам" необходима только победа в дуэли с "красными дьяволами". В первом круге манкунианцы с минимальным счетом обыграли "Лестер" (единственный результативный удар нанес Маркус Решфорд, который реализовал пенальти).

Лестер – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция