26 липня "Лестер" на власному полі приймає "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі 38 туру АПЛ. Онлайн-трансляція – на Спорт24.

Майбутня зустріч має велике значення в контексті боротьби за місце в Лізі чемпіонів, адже суперники є прямими конкурентами, пише 24 канал.

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Перед заключним туром "Манчестер Юнайтед" на одне очко випереджає "Лестер", і "лисицям" необхідна тільки перемога в дуелі з "червоними дияволами". У першому колі манкуніанці з мінімальним рахунком обіграли "Лестер" (єдиного результативного удару завдав Маркус Решфорд, який реалізував пенальті).

Лестер – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція