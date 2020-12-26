В Англии состоялся первый футбольный матч во время так называемого Boxing Day – день подарков. В субботу, 26 декабря, Лестер вырвал ничью у Манчестер Юнайтед в 15 туре английской Премьер-лиги (АПЛ).

Лестер – Манчестер Юнайтед 2:2

Голі: Барнс, 31, Туанзебе, 85 (авт) – Рашфорд, 23, Фернандеш, 79

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Уже на старте матча "красные дьяволы" едва не открыли счет, пишет 24 канал. На 2-й минуте Бруну Фернандеш классно навесил в штрафную, где Эванс забыл о Рашфорде и тот с близкого расстояния пробил головой выше ворот.

На 23-й минуте связка Фернандес – Рашфорд сработала. МЮ развернул атаку после вбрасывания из-за боковой. В итоге португалец в шпагате отправил мяч в Маркуса, забил свой 6-й гол в сезоне АПЛ.

И радость гостей длилась совсем немного. На 31-й минуте Барнс выстрелил дальним ударом точно в угол. Де Хеа не смог дотянуться до мяча.

На 52-й минуте игры произошел забавный инцидент: Эрик Байи поднял высоко руку, показывая партнеру, куда отдать мяч. И тот отдал верховую передачу и попал Байи в руку – острый стандарт перед штрафной МЮ. И Мэддисон пробил в стенку.

Через 8 минут Шмейхель спас "лис" от второго пропущенного гола. Рашфорд выскочил на рандеву с датским голкипером и пробил в дальний угол. Голкипер Лестера отбил мяч рукой.

На 79-й минуте игры "джокер" МЮ Эдинсон Кавани раз помог своей команде отличиться. Уругваец, который вышел на замену, прекрасным пасом вывел Фернандеса на свидание с вратарем и Бруну переиграл Шмайхеля.

И Лестер снова нашел в себе силы отыграться. Перес избежал офсайда и получил передачу почти в штрафной МЮ. Хавбек исполнил прострел на Варди и Джейми уверенно переиграл Де Хеа. Впрочем, автогол записали на Туанзебе.

Лестер – Манчестер Юнайтед видеообзор

После этого поединка лидер АПЛ не изменился. Ливерпуль набрал 31 очко и удерживает первое место. Лестер занимает второе место с 28 очками. МЮ набрал 27 баллов, но у них есть игра в запасе.