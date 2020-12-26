В Англії відбувся перший футбольний матч під час так званого Boxing Day – дня подарунків. У суботу, 26 грудня, Лестер вирвав нічию в Манчестер Юнайтед у 15 турі англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Лестер – Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Барнс, 31, Туанзебе, 85 (авт) – Рашфорд, 23, Фернандеш, 79

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Уже на старті матчу "червоні дияволи" ледь не відкрили рахунок, пише 24 канал. На 2-й хвилині Бруну Фернандеш класно навісив у штрафний, де Еванс забув про Рашфорд і той з близької відстані пробив головою вище воріт.

На 23-й хвилині зв'язка Фернандеш – Рашфорд спрацювала. МЮ розгорнув атаку після вкидання з-за бокової. У підсумку португалець у шпагаті спрямував м'яч до Маркуса, який забив свій 6-й гол у сезоні АПЛ.

Та радість гостей тривала зовсім трішки. На 31-й хвилині Барнс вистрілив дальнім ударом точно в кут. Де Хеа не зміг дотягнутися до м'яча.

На 52-й хвилині гри стався кумедний інцидент: Ерік Байі підняв високо руку, показуючи партнеру, куди віддати м'яч. Та той віддав верхову передачу та влучив Байі в руку – гострий стандарт перед штрафним МЮ. Та Меддісон пробив у стінку.

Через 8 хвилин Шмайхель врятував "лисиць" від другого пропущеного голу. Рашфорд вискочив на рандеву з данським голкіпером та пробив у дальній кут. Голкіпер Лестера відбив м'яч рукою.

На 79-й хвилині гри "джокер" МЮ Едінсон Кавані вкотре допоміг своїй команді відзначитися. Уругваєць, який вийшов на заміну, чудовим пасом вивів Фернандеш на побачення з воротарем і Бруну переграв Шмайхеля.

Та Лестер знову знайшов у собі сили відігратися. Перес уникнув офсайду та отримав передачу майже у штрафному МЮ. Хавбек виконав простріл на Варді й Джеймі впевнено переграв Де Хеа. Втім, автогол записали на Туанзебе.

Лестер – Манчестер Юнайтед відеоогляд

Після цього поєдинку лідер АПЛ не змінився. Ліверпуль набрав 31 очко та утримує перше місце. Лестер посідає другу сходинку з 28 очками. МЮ набрав 27 балів, але має гру в запасі.