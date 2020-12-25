26 декабря Лестер на домашнем поле будет принимать Манчестер Юнайтед в матче 15 тура АПЛ. Болельщики этот матч могут посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Лестер – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч АПЛ

Матч АПЛ Лестер – Манчестер Юнайтед состоится 26 декабря. Начало поединка в 14:30. Об этом сообщает 24 канал.

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Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Лестер – Манчестер Юнайтед.

Доступен Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.

Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов.

Перед игрой

После 14 туров команды идут нога в ногу в чемпионате Англии. Лестер с 27 очками занимает второе место, а вот МЮ – 3-й. "Красные дьяволы" получили на одно очко меньше будущего соперника – 26 набранных пунктов. В активе клуба из Манчестера еще один поединок в запасе.