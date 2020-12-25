26 грудня Лестер на домашньому полі прийматиме Манчестер Юнайтед у матчі 15 туру АПЛ. Вболівальники цей матч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Лестер – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч АПЛ

Матч АПЛ Лестер – Манчестер Юнайтед відбудеться 26 грудня. Початок поєдинку о 14:30. Про це повідомляє 24 канал.

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Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Лестер – Манчестер Юнайтед.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.

Перед грою

Після 14 турів команди йдуть нога в ногу у чемпіонаті Англії. Лестер із 27 очками посідає друг місце, а от МЮ – 3-й. "Червоні дияволи" здобули на одне очко менше за майбутнього суперника – 26 набраних пунктів. У активі клубу з Манчестера ще є один поєдинок у запасі.