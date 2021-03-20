В воскресенье, 21 марта, Лестер и Манчестер Юнайтед сыграют матч 1/4 финала Кубка Англии. В Украине эту встречу можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Матч Кубка Англии Лестер – Манчестер Юнайтед на стадионе "Кинг Пауэр" начнется в 19:00 по киевскому времени.

К слову Лестер или Манчестер Юнайтед: кто победит в 1/4 финала Кубка Англии

Лестер – Манчестер Юнайтед: где смотреть

Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Лестер – Манчестер Юнайтед.

Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.

Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов.

Лестер и МЮ уже встречались в сезоне-2020/2021. Поединок в рамках АПЛ на поле "лис" завершился результативной ничьей 2:2. Лестер спасся от поражения на последних минутах.