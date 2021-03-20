Лестер – Манчестер Юнайтед: де дивитися матч Кубку Англії
У неділю, 21 березня, Лестер та Манчестер Юнайтед зіграють матч 1/4 фіналу Кубка Англії. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Джерело:24 канал
Матч Кубку Англії Лестер – Манчестер Юнайтед на стадіоні "Кінг Пауер" розпочнеться о 19:00 за київським часом.
До слова Лестер чи Манчестер Юнайтед: хто переможе в 1/4 фіналу Кубка Англії
Лестер – Манчестер Юнайтед: де дивитися
Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Лестер – Манчестер Юнайтед.
Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.
Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.
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