У неділю, 21 березня, Лестер та Манчестер Юнайтед зіграють матч 1/4 фіналу Кубка Англії. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Матч Кубку Англії Лестер – Манчестер Юнайтед на стадіоні "Кінг Пауер" розпочнеться о 19:00 за київським часом.

До слова Лестер чи Манчестер Юнайтед: хто переможе в 1/4 фіналу Кубка Англії

Лестер – Манчестер Юнайтед: де дивитися

Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Лестер – Манчестер Юнайтед.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.

Лестер та МЮ вже зустрічалися у сезоні-2020/2021. Поєдинок у рамках АПЛ на полі "лисиць" завершився результативною нічиєю 2:2. Лестер врятувався від поразки на останніх хвилинах.