В субботу, 13 февраля, Лестер будет принимать Ливерпуль в рамках АПЛ. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом матче.

Это будет матч, в котором сойдутся третья (Лестер) и четвертая (Ливерпуль) команды АПЛ. Между ними три очка разницы, поэтому этот матч, как говорится – за шесть очков – и самым набрать, и сопернику не дать.

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Для Ливерпуля будет важным набрать очки и для того, чтобы оторваться от Челси и Вест Хэма, которые отстают лишь на один балл. В случае поражения команда может выпасть и из топ-5. При этом Эвертон, который имеет на три очка меньше, имеет еще два матча в запасе.

Но последние матчи Ливерпуля мало внушают оптимизма – три поражения в пяти матчах. Еще более странным выглядит то, что все три поражения – на домашнем поле. В последнем туре "мерсисайдцы" уступили Манчестер Сити с разгромным счетом 1:4. Два гола – на совести вратаря Алиссона, который допустил ужасные ошибки.

Лестер тоже не лучше выступает в последнее время. Так, команда победила Челси. Но после того были ничья с Эвертоном, поражение Лидсу, победа над Фулхэмом и еще одна ничья – на этот раз с Вулверхэмптоном. Именно это не позволило команде подняться выше в турнирной таблице.

Также обе команды подходят к этому матчу с большим лазаретом.

Несмотря на это, в Favbet преимущество в этом матче отдают именно Ливерпулю. Букмекерская компания принимает ставки на победу "красных" с коэффициентом 2,15. на победу Лестера – 3,55. Ничья в матче – 3,50.

Это будет матч, в котором сойдутся одни из лучших бомбардиров АПЛ. На счету Салаха – 16 точных ударов и первое место в гонке бомбардиров. Варди имеет 11 забитых голов. Поэтому следует ожидать, что обе команды много забьют и в этом матче – ТБ 2,5 получил коэффициент 1,81. ТМ 2,5 – 2,1.

Именно эти двое игрока и имеют больше шансов забить – коэффициент 2,10 на гол Салаха и 2,50 на гол Варди. Но Ливерпуль славится своим атакующим трио, поэтому стоит отметить и других игроков – 2,80 на гол Садьо Мане и 3,70 на гол Фирмино.