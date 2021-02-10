У Клоппа умерла мама – наставник Ливерпуля даже не смог присутствовать на похоронах
Мама главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа Элизабет Клопп умерла в возрасте 81 года. Трагедия произошла еще 19 января, однако наставник "мерсисайдцев" заговорил о ней только сейчас.
Источник:Schwarzwälder Boten
Из-за карантина Юрген даже не смог прилететь в Германию, чтобы должным образом попрощаться с мамой. Последний раз Клопп виделся с ней еще в день 80-летия.
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Она означала для меня все. Она была настоящей матерью в наилучшем смысле этого слова. Как верующий человек, я уверен, что она сейчас в лучшем месте. Из-за ситуации с пандемией в мире я не смогу приехать на похороны. Как только позволят обстоятельства, мы проведем поминки, как это следует сделать,
– заявил Клопп.
Что известно о Юргене Клоппе
Клопп возглавляет Ливерпуль с 2015 года. Под его руководством красные выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также через 30 лет стали чемпионами Англии.
В настоящее время мерсисайдцы с 40 очками после 23 туров занимают четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая Лестер Сити (43), Манчестер Юнайтед (45) и Манчестер Сити (50).
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