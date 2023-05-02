Эвертон все ближе к вылету: команда Миколенко с трудом вырвала ничью с Лестером

"Ириски" продолжают уходить в зоне вылета и не знать вкус победы с начала марта. Мерсисайдцы сыграли вничью с прямым конкурентом.

Лестер – Эвертон 2:2

Голы: Союнчу, 22, Варди, 33 – Кальверт-Льюин, 15 (пен), Ивоби, 54.

В Англии проходят матчи 34 тура АПЛ. На понедельник была вынесена встреча борцов за выживание – Лестер принимал Эвертон, пишет 24 канал.

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Оба клуба проваливают этот сезон и рискуют оказаться в Чемпионшипе. Оба клуба расположились в зоне вылета на 18-19 местах. Лестер отставал от спасительной зоны на одно очко, Эвертон – на два. Поэтому победа в отчетной игре существенно помогла одной из команд.

Провал Эвертона в первом тайме

Особенно для Эвертона, который не побеждал шесть матчей и которого ожидает непростой календарь. С первых минут на поле появился украинец Виталий Миколенко, для него это была 50-я игра в форме "ирисок".

Начало для гостей было обнадеживающим. Фас сбил Кальверта-Льюина в собственной площадке и сам пострадавший с отметки вывел Эвертон вперед. Впрочем, Лестер был острее и вышел вперед еще до перерыва.

Сначала после навеса и скидки от Фаса точно пробил Союнчу. А немного погодя Мэддисон воспользовался обрезкой Ивоби и вывел Варди один на один с Пикфордом. Джейми не ошибся. Более того, "лисы" могли забивать и третий, получив право на пенальти.

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Миколенко помог вырвать ничью

Но Мэддисон не смог переиграть Пикфорда. Вторую половину Эвертон начал острее и смог сравнять счет. Ивоби реабилитировался за ошибку, оказавшись в нужном месте после навеса Макнила.

После этого Эвертон был немного активнее, но ни одна из команд не смогла склонить чашу весов на свою сторону. Поэтому итоговая ничья 2:2 вряд ли кого-нибудь из них сильно порадовала.

Лестер настигает Лидс и Ноттингем Форест и благодаря разнице мячей поднимается на 16 место. Эвертон же остается предпоследним, но всего в одном балле сзади выше названных команд.

Стоит знать. "Ирисок" ожидает тяжелый календарь на финише. Команда Шона Дайча сыграет против Брайтона, Манчестер Сити, а также прямых конкурентов в лице Вулверхэмптона и Борнмута.