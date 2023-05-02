Лестер – Евертон 2:2

Голи: Союнчу, 22, Варді, 33 – Кальверт-Льюїн, 15 (пен), Івобі, 54.

В Англії проходять матчі 34 туру АПЛ. На понеділок була винесена зустріч борців за виживання – Лестер приймав Евертон, пише 24 канал.

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Обидва клуби провалюють цей сезон і ризикують опинитись у Чемпіоншипі. Обидва клуби розташувались у зоні вильоту на 18-19 місцях. Лестер відставав від рятівної зони на одне очко, Евертон – на два. Тому перемога у звітній грі суттєво допомогла б одній із команд.

Провал Евертона у першому таймі

Особливо для Евертона, який не перемагав шість матчів і на якого очікує непростий календар. З перших хвилин на полі з'явився українець Віталій Миколенко, для нього це була 50-та гра у формі "ірисок".

Початок для гостей був обнадійливим. Фас збив Кальверта-Льюїна у власному майданчику і сам постраждали з позначки вивів Евертон вперед. Втім Лестер був гострішим і вийшов вперед ще до перерви.

Спочатку після навісу та скидки від Фаса точно пробив Союнчу. А трохи згодом Меддісон скористався обрізкою Івобі та вивів Варді сам-на-сам із Пікфордом. Джеймі не схибив. Ба більше, "лиси" могли забивати і третій, отримавши право на пенальті.

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Миколенко допоміг вирвати нічию

Але Меддісон не зміг переграти Пікфорда. Другу половину Евертон почав гостріше і зміг зрівняти рахунок. Івобі реабілітувався за свою помилку, опинившись у потрібному місці після навісу Макніла.

Після цього Евертон був трохи більш активним, але жодна з команд не змогла схилити шальки терезів на свій бік. Тому підсумкова нічия 2:2 навряд чи когось із них сильно потішила.

Лестер наздоганяє Лідс та Ноттінгем Форест і завдяки різниці м'ячів підіймається на 16 місце. Евертон же залишається передостаннім, але всього в одному балі позаду вище названих команд.

Варто знати. На "ірисок" очікує важкий календар на фініші. Команда Шона Дайча зіграє проти Брайтона, Манчестер Сіті, а також прямих конкурентів у особі Вулверхемптона та Борнмута.