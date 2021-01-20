У вівторок, 19 січня, Лестер вдома приймав Челсі у рамках 18 туру АПЛ. Господарі без проблем здолали лондонців.

Лестер – Челсі 2:0

Голи: Ндіді, 6, Меддісон, 41

На прихильників АПЛ чекав цікавий поєдинок двох рівних команд. Перед матчем складно було визначити фаворита зустрічі, але у кращій ситуації в таблиці до поєдинку підійшов Лестер, пише 24 канал.

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Швидкий гол вдався господарям зустрічі. Меддісон прострілив у район 11-метрової позначки, де вже чатував Барнс, гравець не зміг влучити по м'ячу, але це не стало завершенням атаки. М'яч полетів прямо під удар Ндіді, який той потужно пробив під стійку – 1:0 без шансів для голкіпера.

Лестер більше загрожував воротам Челсі. Кастань протягнув м'яч до штрафного суперника, обіграв декількох опікунів та віддав передачу на вільного Меддісона. Джеймс вирішив перевірити на пильність воротаря Менді – м'яч пролетів вище воріт.

Ще до перерви господарі подвоїли перевагу. Закидання на Варді закінчилось падінням нападника, але суддя дозволив продовжити гру. М'яч підхопив активний Меддісон та легко переграв голкіпера – 2:0.

Забив Лестер і втретє, але результативний удар Олбрайтона був скасований через офсайд. Не пощастило і гостям. За лондонців міг відзначитись Вернер, але знову у центрі уваги була арбітриня матчу на лінії – офсайд.

Як не старались футболісти, але рахунок матчу змінити не вдалось – 2:0 впевнена перемога Лестера.

Після звитяги "лисиці" несподівано очолили таблицю АПЛ, випередивши МЮ на один пункт. Щоправда, "червоні дияволи" ще свій матч не провели. Челсі із 29 очками йде 8-м.

Лестер – Челсі відеоогляд