Лондонский Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию в английской Премьер-лиге (АПЛ) до 5 матчей. В понедельник, 18 января, Арсенал в рамках 19 тура АПЛ разгромил Ньюкасл.

Арсенал – Ньюкасл 3:0

Голы: Обамеянг, 50, 77, Сака, 60

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Первый момент в матче имели хозяева поля, пишет 24 канал. После прострела Сака забивать в пустые ворота мог Обамеянг. И габонец пробил от ворот.

Второй момент в игре также возник у Обамеянга. Он решил резко развернуться на краю штрафной и пробить из-под защитников. Мяч после рикошета летел в угол, но голкипер отбил его на угловой.

После перерыва Арсенал таки открыл счет. Неудержимый Обамеянг ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера. На 77 минуте "канониры" удвоили преимущество.

Смит-Роу вывел на ударную позицию Сака и тот из пределов штрафной расстрелял пустые ворота. Разгромным счет сделал Обамеянг. Он переправил мяч в пустые ворота после удивительного прохода Соареша.

Арсенал – Ньюкасл видеообзор