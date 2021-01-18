Английская Премьер-лига (АПЛ) сезона-2020/2021 дарит невероятную интригу, ведь лидер меняется чуть ли не каждого тура. Выйти на первое место, по крайней мере пока свои матчи не сыграют другие клубы, может Лестер. Для этого "лисам" нужно 19 января победить Челси в 18 туре АПЛ.

Лестер – Челси прогноз

Лестер имеет серию без поражений из 5-и подряд матчей, пишет 24 канал. Команда Брендана Роджерса за 18 поединков набрала 35 очков и делит второе место с Манчестер Сити. Отставание от лидера АПЛ Манчестер Юнайтед всего 2 балла.

В предыдущей игре серию из трех подряд неудач прервал Челси. Подопечные Фрэнка Лэмпарда с боями победили Фулхэм и набрали уже 29 очков. Победа позволит Челси по крайней мере приблизиться к топ-4.

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Прогноз FavBet

Несмотря на неубедительную игру в последних поединках и выездной статус матча – именно Челси фаворит поединка с Лестером. Победу "синих" оценивают коэффициентом 2,38. На победу "лис" букмекеры предлагают коэффициент 3. Ничья в поединке – коэффициент 3,50.

Интересно. За Челси говорит один интересный статистический показатель. На поле Лестера с 1995 года команды сыграли 17 матчей и "лисы" выиграли всего три при восьми поражениях. Последняя домашняя победа Лестера над "синим" датирована декабрем 2015 года.

В последних трех матчах в АПЛ игроки Челси забили всего 3 гола – по мячу на поединок. Зато Лестер в большинстве своих матчей забивает минимум два гола.

Соответствнно, вполне приемлемой является ставка на тотал больше 3.0. Коэффициент на такой итог игры – 2.33. Учитывая благоприятную выездную статистику Челси, можно сделать ставку, что "синие" не проиграют и тотал меньше 2.5. Этот итог игры оценивается коэффициентом 2,63.

Поединок Лестер – Челси состоится 19 января. Начало игры в 22:15.