Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) сезону-2020/2021 дарує неймовірну інтригу, адже лідер змінюється чи не кожного туру. Вийти на перше місце, принаймні поки свої матчі не зіграють інші клуби, може Лестер. Для цього "лисицям" потрібно 19 січня перемогти Челсі у 18 турі АПЛ.

Лестер – Челсі: прогноз

Лестер має серію без поразок з 5-и поспіль матчів, пише 24 канал. Команда Брендана Роджерса за 18 поєдинків набрала 35 очок та ділить друге місце з Манчестер Сіті. Відставання від лідера АПЛ Манчестер Юнайтед всього 2 бали.

У попередній грі серію з трьох поспіль невдач перервав Челсі. Підопічні Френка Лемпарда з боями перемогли Фулхем та набрали вже 29 очок. Перемога дозволить Челсі принаймні наблизитися до топ-4.

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Прогноз FavBet

Попри непереконливу гру в останніх поєдинках та виїзний статус матчу – саме Челсі фаворит поєдинку з Лестером. Перемогу "синіх" оцінюють коефіцієнтом 2,38. На звитягу "лисиць" букмекери пропонують коефіцієнт 3. Нічия у поєдинку – коефіцієнт 3,50.

Цікаво. За Челсі говорить один цікавий статистичний показник. На полі Лестера з 1995 року команди зіграли 17 матчів і "лисиці" виграли всього три при восьми поразка. Остання домашня перемога Лестера над "синім" датована груднем 2015 року.

В останніх трьох матчах в АПЛ гравці Челсі забили всього 3 голи – по м'ячу на поєдинок. Натомість Лестер у більшості своїх матчів забиває мінімум два голи.

Відтак, цілком прийнятною є ставка на тотал більше 3.0. Коефіцієнт на такий підсумок гри – 2.33. Зважаючи на сприятливу виїзну статистику Челсі, можна зробити ставку, що "сині" не програють і тотал менше 2.5. Цей підсумок гри оцінюється коефіцієнтом 2,63.

Поєдинок Лестер – Челсі відбудеться 19 січня. Початок гри о 22:15.