В январе Михаил Мудрик перебрался в Челси. Лондонцы не побоялись выложить 70 миллионов евро за вингера Шахтера и сборной Украины.

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Впрочем, за первый месяц футболист не предпринял никакого результативного действия и потерял место в основе. Дошло до того, что Грэм Поттер вообще не выпускал Михаила в двух последних матчах, которые Челси как раз выиграл.

Тем не менее наставник на деле доказал, что рассчитывает на Мудрика. Украинец попал в стартовый состав Челси на поединок 27 тура АПЛ против Лестера. Он займет место на левом фланге атаки рядом с Фелишем и Хаверцем.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ЧЕЛСИ: Аррисабалага – Кукурелья, Фофана, Кулибали – Лофтус-Чик, Фернандес, Ковачич, Чилуэлл – Мудрик, Фелиш, Хаверц.

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Напомним, что Челси проваливает сезон в АПЛ, идя на десятой строчке. Расстояние от зоны Лиги чемпионов составляет 11 очков. Однако именно в главном еврокубке у лондонцев все еще есть шансы на победу. В 1/8 финала "синие" на характере прошли Боруссию Дортмунд.