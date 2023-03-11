Феерический поединок между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед (7:0) уже и так стал историческим, а теперь матч еще может повлиять на футбольное будущее. Арбитры, возможно, не будут больше компенсировать время до поединков.

Достойно внимания Joma отрицает сотрудничество с агрессором: эксклюзивный комментарий от УАФ

Мирное правило

Пьерлуиджи Колинная считает, что иногда в дополнительном времени вообще не нуждается. Глава судейского комитета ФИФА считает, что в матче между "мерсисайдцами" и "красными дьяволами" компенсировать время было бессмысленно, поскольку конечный результат матча уже и так был известен.

На этом Колинная и хочет построить новое правило, согласно которому если между командами большая голевая разница, то матч завершается без дополнительного времени. Однако все должно происходить ситуативно.

Возможно, в будущем у нас будет правило, согласно которому, если разница между двумя командами слишком велика, дополнительное время вообще не дается. Но это необходимо четко прописать в правилах. Это выглядит разумно, но только тогда, когда это ни на что не влияет. Можно понять, когда в рядовой игре чемпионата при счете 0:7 дополнительное время не будет иметь никаких последствий. Но в некоторых соревнованиях разница мячей может быть решающей для конечного распределения мест. Таким образом, даже один забитый или не забитый гол может иметь значение,

– считает Коллина.

Кстати говоря, американском спорте похоже по содержанию "правило милосердия". Например, в студенческом бейсболе игра останавливается, если одна команда получила слишком большое преимущество.

Ранее главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу напротив выступал за то, чтобы арбитры компенсировали к матчам больше игрового времени. Румынскому специалисту не нравится, что некоторые команды откровенно "сушат" игру.