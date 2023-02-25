Сине-желтая повязка на фарт: Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер – видеообзор

В матче 25-го тура АПЛ команда Микеля Артеты на выезде играла против Лестера. Судьбу поединка решил единственный гол "канониров".

Лестер – Арсенал 0:1

Гол: Мартинелли, 46

На матч против Лестера "канониров" вывел с капитанской повязкой Александр Зинченко, пишет 24 канал. Таким образом, клуб выразил свою поддержку украинскому народу в годовщину вторжения России.

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Капитан Зинченко привел Арсенал к победе

Игра прошла при полном преимуществе подопечных Артеты. Хозяева поля, на удивление, выглядели беспомощно против лидера чемпионата.

В середине первого тайма команды обменялись забитыми голами, но арбитр отменил оба взятия ворот. На перерыв соперники ушли при нулевом счете.

Однако первая атака во второй 45-минутке завершилась взятием ворот. Вингер "канониров" Леандро Троссард на левом фланге нашел пасом Габриэля Мартинелли и тот точно пробил в правый угол ворот. Голкипер хозяев был бессилен помочь команде.

Этот мяч стал единственным в матче, закрепившим лидерство Арсенала в таблице АПЛ. Теперь на счету подопечных Артеты 57 пунктов.

Александр Зинченко провел на поле все игровое время и был одним из лучших в составе команды. Украинец получил от WhoScored 7,4 балла, уступив только автору забитого гола Мартинелли. Бразильский форвард получил отметку 7,5.

Видеообзор матча Лестер – Арсенал

Свой следующий поединок Арсенал Зинченко сыграет против Эвертона Миколенко. Украинское дерби состоится в среду, 1 марта. Игра начнется в 21.45.