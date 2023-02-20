Футболисты будут носить повязки в сине-желтых тонах украинского флага. В то время как тренеры команд будут иметь приколотые значки, которые сделали украинские дети.

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Таким образом, в АПЛ отметят годовщину начала военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Первыми повязками на поле выйдут футболисты Фулхэма и Вулверхэмптона, которые сыграют как раз на первую годовщину вторжения – 24 февраля.

Что касается АПЛ, то в Англии активно поддержали Украину в этой войне. В марте 2022 года АПЛ пожертвовала один миллион фунтов стерлингов в поддержку Украины. В тоже время остановила соглашение на трансляцию своих матчей в России. А на матче многие команды выходили с украинскими флагами.

Сейчас в АПЛ выступает пятеро украинцев – Александр Зинченко в Арсенале, Виталий Миколенко в Эвертоне, Михаил Мудрик в Челсе, Илья Забарный в Борнмуте, а Егор Ярмолюк в Брентфорде.