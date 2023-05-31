"Мой город бомбили 16 раз": оккупанты едва не разрушили дом теннисистки Цуренко

Уже в первом круге Ролан Гаррос Леся Цуренко совершила первую сенсацию. Украинская теннисистка в двух сетах одолела чемпионку в Париже Барбору Крейчикову из Чехии.

Украинка отдала сопернице всего шесть гейма и сенсационно пробилась во второй круг соревнований – 6:2, 6:4. Приятно, что наша теннисистка выбила из Ролан Гаррос его чемпионку.

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Цуренко: Что сделали для Леси Цуренко? И дам ответ – ничего

После победного поединка Леся Цуренко не сдерживала эмоции. Правда, они никак не касались матча против Барборы Крейчиковой.

Цуренко рассказала, почему после победы осталась грустной и в очередной раз заметила, что в Туре есть много ложной информации об их отношении и помощи Украине.

Леся призналась, что не получила никакой помощи от теннисных ассоциаций.

Я много раз говорила, что считаю, что много ложной информации распространяется об украинце и помощи украинцам. Я могу задать простой вопрос, например, что сделали для Леси Цуренко? И дам ответ – ничего,

– заявила теннисистка.

"Я испытываю большое разочарование. Я испытываю многое, я не знаю, как сказать, назовем это разочарованием. Я также чувствую, что за последние несколько месяцев топ-игроки распространили много ошибочной информации о том, что мы агрессивны или распространяем ненависть, что, честно говоря, для меня очень странно", – добавила Леся.

Вероятно, это касается слов белоруски Арины Сабаленко, которая постоянно заявляет об агрессии и неприветливости со стороны некоторых украинских теннисисток. И действительно, почему украинки должны относиться к белорусски любезно, пока ее страна спокойно предоставляет России территорию для обстрела Украины.

"Часть ракеты упала в 100 метрах от моего дома"

Цуренко рассказала, что только за май ее город атаковали оккупанты 16 раз. Вражеская ракета недавно чуть не оставила украинскую теннисистку без крова.

Если у меня недовольное лицо несколько дней, это только потому, что мой город, по-видимому, бомбили. Я думаю, 16 раз были прилеты только в мае. Только в мае! Мой город бомбили 16 раз! Часть ракеты упала в 100 метрах от моего дома. Это делает меня несчастной, ведь мое лицо не становится суперсчастливым только потому, что ракета попала не в мой дом, а упала неподалеку от него. Мое грустное лицо – только следствие всего этого. Так что я думаю, что молодая, талантливая девушка из страны, которая сейчас борется с войной, не заслуживает этого. Это мое мнение,

– рассказала украинская теннисистка.

Напомним, что в свое время во время одной из массированных атак Россия чуть не разрушила здание Ярославы Магучих в Днепре.

Важно! В 1/32 финала Ролан Гаррос Леся Цуренко сыграет против американки Лорен Дэвис, занимающей 52-ю позицию в рейтинге WTA. Ориентировочное начало поединка 1 июня в 12:00.