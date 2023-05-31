Українка віддала суперниці лише шість геймів та сенсаційно пробилась у друге коло змагань – 6:2, 6:4. Приємно, що саме наша тенісистка вибила з Ролан Гаррос його чемпіонку.

До теми Українська сенсація: Леся Цуренко ефектно вибила переможницю Олімпіади з Ролан Гаррос

Цуренко: Що зробили для Лесі Цуренко? І дам відповідь – нічого

Після переможного поєдинку Леся Цуренко не стримувала емоцій. Щоправда, вони аж ніяк не стосувались матчу проти Барбори Крейчикової.

Цуренко розповіла, чому після перемоги залишилась сумною та вкотре зауважила, що у Турі є багато неправдивої інформації щодо їх ставлення та самої допомоги Україні.

Леся зізналась, що не отримала ніякої допомоги від тенісних асоціацій.

Я багато разів говорила, що вважаю, що багато хибної інформації поширюється про українців та допомогу українцям. Я можу поставити просте запитання, наприклад, що зробили для Лесі Цуренко? І дам відповідь – нічого,

– заявила тенісистка.

"Я відчуваю велике розчарування. Я відчуваю багато чого, я не знаю, як сказати, назвемо це розчаруванням. Я також відчуваю, що за останні кілька місяців топ-гравці поширили багато хибної інформації про те, що ми агресивні чи поширюємо ненависть, що, щиро кажучи, для мене дуже дивно", – додала Леся.

Ймовірно, що це стосується слів білоруски Аріни Сабалєнко, яка постійно заявляє про агресію та непривітність зі сторони деяких українських тенісисток. А й справді, чому українки мають ставитись до білоруски люб'язно, поки її країна спокійно надає Росії територію для обстрілу Україну.

"Частина ракети впала за 100 метрів від мого будинку"

Цуренко розповіла, що лише за травень її місто атакували окупанти 16 разів. Ворожа ракета нещодавно ледь не залишила українську тенісистку без даху над головою.

Якщо в мене невдоволене обличчя кілька днів, це тільки тому, що моє місто, мабуть, бомбили. Я думаю, 16 разів були прильоти лише у травні. Тільки у травні! Моє місто бомбили 16 разів! Частина ракети впала за 100 метрів від мого будинку. Це робить мене нещасною, адже моє обличчя не стає суперщасливим лише через те, що ракета влучила не у мій дім, а впала неподалік нього. Моє сумне обличчя – лише наслідок цього всього. Так що я думаю, що молода, талановита дівчина з країни, яка зараз бореться з війною, не заслуговує на це. Це моя думка,

– розповіла українська тенісистка.

Нагадаємо, що свого часу під час однієї з масованих атак Росія ледь не зруйнувала будинок Ярослави Магучіх у Дніпрі.

Важливо! В 1/32 фіналу Ролан Гаррос Леся Цуренко зіграє проти американки Лорен Девіс, яка посідає 52-гу позицію у рейтингу WTA. Орієнтовний початок поєдинку 1 червня о 12:00.