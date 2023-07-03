Леся Цуренко (Украина) – Клер Лю (США) 2:1 (6:3, 3:6, 6:4)

В понедельник, 3 июля, состоялся первый матч с участием украинок в основной сетке Уимблдона-2023. За путевку во второй круг соревнований боролись наша Леся Цуренко и американка Клер Лю, пишет 24 Канал.

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Леся второй раз встречалась с соперницей, которая занимает 93-е место в мировом рейтинге WTA, и снова праздновала победу.

В первом сете украинская теннисистка была безошибочной на своей подаче, позволив сопернице только однажды получить брейк-поинт, однако Леся защитила его, а сама сделала 2 брейка. Во втором сете американка была гораздо убедительнее на чужой подаче, совершив сразу 3 брейка при одном у Леси. Все решалось в третьей партии, длившейся 54 минуты. При счете 0:1 Цуренко отыграла 5 брейк-поинтов на своей подаче, и сразу брейконула сама, при счете 5:3 украинка не смогла подать на матч, но мгновенно реабилитировалась и забрала чужую подачу, в результате – 6:4.

Соперницы провели на корте ровно два с половиной часа. Леся не выполнила ни одного эйса при семи двойных ошибках, реализовала 5 из 17 брейк-поинтов и выиграла 10 из 14 геймов на своей подаче.

Следующая соперница Цуренко определится в матче между 25-й ракеткой мира Цинь Вэнь Чжэн и 32-й - Екатериной Синяковой.