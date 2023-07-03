Леся Цуренко (Україна) – Клер Лю (США) 2:1 (6:3, 3:6, 6:4)

У понеділок, 3 липня, відбувся перший матч за участі українок в основній сітці Вімблдона-2023. За путівку до другого кола змагань боролися наша Леся Цуренко та американка Клер Лю, пише 24 Канал.

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Леся вдруге зустрічалася з суперницею, яка посідає 93-тє місце у світовому рейтингу WTA, та знову святкувала перемогу.

У першому сеті українська тенісистка буле безпомилковою на своїй подачі, дозволивши суперниці тільки одного разу отримати брейк-поінт, проте Леся захистила його, а сама зробила 2 брейки. У другому сеті американка була набагато переконливіша на чужій подачі, здійснивши одразу 3 брейки при одному у Лесі. Усе вирішувалося у третій партії, яка тривала 54 хвилини. За рахунку 0:1 Цуренко відіграла 5 брейк-поінтів на своїй подачі, і одразу брейконула сама, за рахунку 5:3 українка не змогла подати на матч, але миттєво реабілітувалася й забрала чужу подачу, у результаті – 6:4.

Суперниці провели на корті рівно дві з половиною години. Леся не виконала жодного ейсу при семи подвійних помилках, реалізувала 5 із 17 брейк-поїнтів і виграла 10 з 14 геймів на своїй подачі.

Наступна суперниця Цуренко визначиться у матчі між 25-ю ракеткою світу Цінь Вень Чжен та 32-ю – Катеріною Сіняковою.