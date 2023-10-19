В тунисском городе Монастир продолжается престижный женский теннисный турнир категории WTA250. На соревнования заявились 32 теннисистки, в том числе две – из Украины, пишет 24 канал.

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Катарина Завацкая и Леся Цуренко удачно отыграли в первом круге, пройдя Джессику Бузас Манейро и Хлое Паке. Победы во втором раунде выводили бы украинок друг на друга в четвертьфинале.

Впрочем, для Екатерины турнир завершился на стадии 1/8 финала. Уроженка Луцка дала бой испанке Нурии Парисас-Диас, выиграв первый сет (6:4) и получив матч-поинт во втором при счете 5:3.

Реализовать его Катаарина не смогла, проиграв следующие четыре гейма, а также и последний сет (2:6). А вот Леся Цуренко свое сражение против американки Клер Лиу выиграла довольно уверенно - 6:1, 7:5.

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Теннисистка из Ровенской области уложилась в два часа, одержав победу в два сета. Интересно, что спортсменки за матч не подали ни одного эйса. Таким образом, Цуренко вышла в четвертьфинал, где будет противостоять как раз Парисас-Диас.